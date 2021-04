„Nautilus“ – Neues hippes Café in Schorndorf

Mitten in der Fußgängerzone gelegen besitzt es einen gemütlichen Gewölbekeller

Von Alexander Kappen

Schorndorf. Mitten in der Pandemie ein Café zu eröffnen – dazu gehört Mut. Man hofft auf ein baldiges Ende von Covid 19. Das „Nautilus“ liegt in der Innenstadt Schorndorfs. Zurzeit bekommt man hier Cappuccino (doppelter 4 Euro), selbst gemachte heiße Schokolade (3 Euro), Bio Limo (2 Euro) alles in Pappbechern to Go. Man kann bereits einen Blick in den neuen Gastraum werfen: ein superhipper Gewölbekeller. Hier muss man allerdings die nächste Lockdown-Öffnung abwarten.

Vorfreude ist sicherlich da. Ein riesiger Perserteppich macht den Keller gemütlich. Hier steht auch eine Kaffeeröstmaschine, denn das Café röstet seinen Kaffee selbst.

Man kann sich auch für zuhause Kaffeebohnen mitnehmen: 250 Gramm für 9,80 Euro.

Café Nautilus, Moserstraße 6, Schorndorf / Geöffnet: Mo, Di+Do-Sa 9-17 Uhr zur Zeit nur Abholung