Ludwigsburg-Eglosheim: Unfallflucht

Am Montag kam es gegen 07.25 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Monreposstraße in Eglosheim zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer hatte sich auf dem Linkssabbiegestreifen in Richtung Monreposstraße eingeordnet.

Rechts neben ihm auf der Gerdeausspur in Richtung Ludwigsburger Innenstadt stand eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin. Als die Ampel des LKW-Lenkers auf „grün“ umsprang, bog dieser nicht ab, sondern wendete, um anschließend wieder zurück in Richtung Bietigheim-Bissingen zu fahren.

Der LKW streifte hierbei die linke Fahrzeugseite des Opel und fuhr anschließend weiter. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem LKW machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. (pol/lm)