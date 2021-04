Stuttgart: 52-Jähriger in Polizeigewahrsam gestorben

Ein 52 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Montag im Polizeigewahrsam gestorben. Eine Polizeistreife entdeckte den offenbar betrunkenen Mann gegen Mitternacht am Abgang zur Stadtbahnhaltestellte Rathaus, kümmerte sich um ihn und nahm ihn zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam.

Nachdem ein Arzt in den Räumen des Polizeigewahrsams den 52-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach im Polizeigewahrsam untergebracht war, gegen 00.25 Uhr untersucht und für haftfähig befunden hatte, brachten ihn die Beamten in eine Ausnüchterungszelle.

Bei einem zweiten Kontrollgang fanden die Beamten den Mann gegen 02.05 Uhr leblos in der Zelle vor.

Ein anwesender Arzt stellte daraufhin den Tod des 52-Jährigen fest. Derzeit liegen keine Hinweise vor, die auf ein Verschulden Dritter hindeuten. Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion des schwer alkoholkranken Mannes ergab keine Anhaltspunkte für eine äußere Gewalteinwirkung.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Ermittlung der genauen Todesursache eine chemisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis steht noch aus.