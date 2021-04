Esslingen: Aus Esslingen vermisste 14-Jährige tot aufgefunden

Die seit Sonntag aus Esslingen vermisste 14-jährige Jugendliche wurde am Dienstagnachmittag im Bereich der Neckartal-Brücke an der BAB 81 bei Eyach tot aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nach derzeitigen Ermittlungstand nicht vor.