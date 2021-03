Kornwestheim: Auseinandersetzung in Wohnhaus

In der Adolfstraße in Kornwestheim wollte sich am Sonntag gegen 21:55 Uhr in einem Wohnhaus ein 36-Jähriger offenbar unerlaubt zu einem 38-Jährigen, der ebenfalls in dem betreffenden Haus wohnt, Zutritt verschaffen. Als der 38-Jährige dies bemerkt hatte, öffnete er seine Tür.

Daraufhin soll der 36-Jährige, der mutmaßlich alkoholisiert war, seinem Kontrahenten zwei Kopfstöße verpasst haben.

Der 38-Jährige ging im Anschluss ebenfalls auf den Angreifer los und schlug ihn vermutlich mehrfach. Beide Personen, die seit Tagen offenbar Probleme miteinander haben, erlitten während der Auseinandersetzung jeweils Kopfverletzungen. Nachdem die Polizei über den Vorfall informiert worden war, wurden beide Männer vor Ort angetroffen.

Hier zeigte sich der 36-Jährige gegenüber den Beamten höchst aggressiv und verhielt sich unkooperativ. Letztendlich wurden die beiden Verletzten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

In der Nacht zum Montag gab es gegen 01:30 Uhr einen weiteren Polizeieinsatz. Grund hierfür war der 36-Jährige, der nach seiner ärztlichen Behandlung das Krankenhaus zunächst nicht verlassen wollte. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der Querulant jedoch schon außerhalb des Krankenhauses.

Nach derzeitigem Kenntnisstand muss sich der 36-Jährige anschließend zum Bahnhof Ludwigsburg begeben haben und ist dort in ein Taxi eingestiegen. Eine Taxifahrerin brachte den Mann im weiteren Verlauf zum Bahnhof nach Kornwestheim. Als sie den ausstehenden Betrag einfordern wollte, ist der Fahrgast ohne zu bezahlen, ausgestiegen und in Richtung Bahnhofsunterführung davongerannt. Anhand einer vorliegenden Personenbeschreibung dürfte es sich bei der Person um den 36-jährigen Mann gehandelt haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (pol/lm)