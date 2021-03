Der erste Sonnenschein: Auf dem Max Eyth See auf einem Stand-Up-Boot unterwegs

Wir waren für Euch an Stuttgarts bekanntestem See mit der Videokamera.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der erste richtige Sonnenschein im Jahr 2021. Da bietet sich ein Besuch am See an. Hunderte schlenderten gestern am Sonntag am Max Eyth See entlang. To Go Angebote kulinarisch gab es genug: Hot Dogs, Flammkuchen und Eis. Die Leute standen fleißig an und picknickten anschließend am See-Ufer oder machten einene Spaziergang um den See.

Schwimmen darf man leider nicht in Stuttgarts bekanntestem See, dem Max Eyth See. Aber man kann hier einen Strand, leckere Kaltgetränke und Boot fahren genießen.

In den 1920er Jahren wurde in Hofen Kies in einer zunehmend wachsenden Grube abgebaut, welche den Ursprung des heutigen Max-Eyth-Sees bildet. 1935 entstand dann Stuttgarts größter See im Zuge der Kanalisierung des Neckars.

Von 1935 bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs war am Süd-Ost-Ufer ein Strandbad eingerichtet. Der See war damals kein eigentlicher See, sondern eine Erweiterung des Neckars mit liebevollen Details wie z. B. einem Leuchtturm und Ausflugsschiffen. Namensgeber des Sees ist der schwäbische Ingenieur und Schriftsteller Max Eyth (1836–1906).

Im März 2009 erfolgte der Spatenstich für das Klassenzimmer am See. Mit dem Bauwerk wurde direkt am Max-Eyth-See ein frei zugänglicher Platz geschaffen, der vor allem für Schulklassen ein ideales „open-air“ Klassenzimmer rund um die Themen „Natur, Wasser und ökologische Kreisläufe“ darstellt. Im Juli 2009 wurde das Bauwerk im Rahmen des SWR3 SEEFESTS 2009 feierlich eingeweiht.

Neben einem kleinen Biergarten auf einer Halbinsel existieren noch zwei Restaurants mit jeweils großem Biergarten, das Haus am See und die Vereinsgaststätte der DLRG Treffpunkt am See.

Hier das neueste Video in unserem beliebten Stuttgart Journal YouTube Kanal: