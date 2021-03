Das Porsche-Museum hat wieder geöffnet

Es liegt direkt an der S-Bahn-Haltestelle „Neuwirtshaus“ und hat nun in Pandemie-Zeiten seine Tore geöffnet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Zuffenhausen. Die Museen öffnen derzeit wieder. Auch das Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen am Porscheplatz. Die coolen (und teuren) Sportwagen und ihre Geschichte können so wieder besichtigt werden. Nach einer Online-Anmeldung und zehn Euro Eintritt ist man dabei! Die Nachfrage ist sehr groß.Niemand weiß wie lang – wegen steigenden Corona-Zahlen – die Museen noch geöffnet haben. Von daher sollte man wohl die wenigen Tage nutzen.

Der Neubau wurde im Januar 2009 für alle geöffnet. Im Juni 2011 kam der einmillionste Besucher. Im Jahr kommen normal (also vor Corona) 450 000 Besucher in den schicken Museumsbau.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 9-18 Uhr