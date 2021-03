Leiche aus dem Stuttgarter Hafen gefischt

Ein Passant hatte am Montag Nachmittag einen leblosen Körper im Hedelfinger Neckar treiben gesehen. Nun ermittelt die Polizei.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Hedelfingen. Ein Spaziergänger sah am Montag gegen 15.30 Uhr am Stuttgarter Hafen einen länglichen Gegenstand im Neckar treiben. Es war eine männliche Leiche auf Höhe der Otto-Hirsch-Brücke. Die Wasserschutzpolizei zog den Körper aus dem Neckar. Nun wird ermittelt. Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, kann der zeit noch nicht abschließend beurteilt werden.

Die Obduktion, also die genauere medizinische Untersuchung läuft derzeit noch. Die Leiche wird dabei nach inneren und äußeren Einwirkungen abgesucht. Die Pressestelle der Polizei Stuttgart wird weitere Informationen demnächst bekannt geben. Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Stuttgart, informierte den Stuttgart Journal Reporter am Telefon: „Wir können derzeit nichts Neues sagen, die Ermittlungen laufen.“

Am Tatort, der Otto-Hirsch-Brücke in Hedelfingen, sah der SJ Reporter am Dienstagmittag ein Boot der Wasserschutzpolizei immer wieder auf und ab fahren. Vermutlich suchte man nach weiteren Spuren im und am Neckar. Wir werden natürlich weiter darüber berichten.