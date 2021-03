Esslingen: Baustelle Geiselbachstraße bald beendet

Der halbe Verkehr in Esslingen wird deswegen umgeleitet. Im Juni 2021 soll damit Schluss sein. Von Alexander Kappen Esslingen am Neckar. Eine Kanalsanierung ist schuld: Der Straßenverkehr in halb Esslingen leidet seit Ende März 2020 unter der Großbaustelle: Rund 10,5 Millionen Euro kosten die Bauarbeiten insgesamt! 517 Kanalmeter wurden bisher ersetzt in der Geiselbachstraße, Mittleren Beutau, Turmstraße, Beutauklinge und Helmensbergweg.

172 Rohrelemente mit Durchmessern von bis zu 2 Metern wurden verlegt, 18 Schächte gebaut sowie über 200 Hausanschlüsse erneuert. Der Verkehr des Esslinger Nordens wurde umgeleitet. Man kommt nun über Wäldenbronn in die Esslinger Innenstadt. Die Buslinie 109 wurde umgeleitet und fährt über das Stuttgarter Uhlbach nach Esslingen-Rüdern.