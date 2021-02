Coffee to Go-Tipp: Tarte & Törtchen

Hier bekommt man leckerste modernste Kuchen und Kaffee-Kreationen to go und geliefert.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In Corona-Zeiten muss man auf to Go und Liefervarianten zurückgreifen. Das Tarte und Törtchen ist ein heißer Tipp von uns an alle die in Pandemie Zeiten und gerade jetzt im Frühling nicht auf Kaffee-Kreationen verzichten möchten.

Im Tarte &Törtchen bekommt man neben Hochzeitstorten auch kleine bunte Törtchen von Spitzenkonditoren. Alle Törtchen wurden exklusiv für das Café in der Gutbrodstraße entwickelt. Das „Bermuda“-Törtchen besteht aus Mangomousse und Maracuja-Dipping für 4,90 Euro, Ein Stück Kuchen des Zitronenkuchen mit Buttermürbeteigboden und abgeflaimten Baiser kostet 3,30 Euro. Der vegane Apfelkuchen ist mit 3,50 Euro pro Stück und Zimstreuseln und Mandeln ein Schnäppchen, auch Laugenbrötchen, Croissants, Quiche und mehr steht auf der Speisekarte. Einfach mal ausprobieren!

Tarte&Törtchen, Gutbrodstraße 1, 70197 Stuttgart

Öffnungszeiten: 9-17 Uhr, Lieferzeiten: 9-18 Uhr,

Netz: https://www-tarteundtoertchen.de

Telefon: 0711-91253505