A8 Rutesheim / Parkplatz Heckengäu: Sattelzug-Fahrer tödlich verletzt

Am Montagabend kam es gegen 22.42 Uhr auf dem Parkplatz „Heckengäu“, der zwischen den beiden Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim gelegen ist, in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall an dem zwei Sattelzüge beteiligt waren.

Hierbei wurde ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein Gutachter an die Unfallörtlichkeit bestellt.Die Ermittlungen dauern an.

Vor Ort waren die Feuerwehren Rutesheim und Leonberg mit insgesamt sechs Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften.

Zudem ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise vier Streifenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion im Einsatz.