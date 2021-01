„Happy Cats Café“ – Erstes Katzen-Café in der Region Stuttgart

Der Trend als Beruhigung im Alltagsstress kommt aus Asien – dort gibt es solche tierischen Cafés seit 20 Jahren.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Daniel Di Stefano kommt aus Italien – seine Frau Miya aus China. Dort sind Katzencafés, in denen die Gäste mit Katzen streicheln und schmusen können, ganz normal.

In der Region Stuttgart soll nun ein tierisches Café dieser Art folgen. Im ehemaligen Pane e Dolci in der Arndtstraße kommt wahrscheinlich im Februar das „Happy Cats Café“, das erste Katzencafé im Großraum Stuttgart.

Die Katzen gehören den Inhabern und sollen den Großstadt geplagten Cafébesucher vom Alltagsstress beruhigen. In München und Köln gibt es sie bereits – die Katzencafés.

In Württemberg soll nun das erste folgen – im Badischen existiert bereits eines – in Karlsruhe. Ob in Schwaben oder in China: Das Prinzip ist überall gleich. Ein normales Café wird durch ein Rudel felliger Bewohner zu einem Hort der Entschleunigung und Gemütlichkeit.

„Katzen bringen dich automatisch runter“, schwärmt Di Stefano gegenüber eine lokalen Zeitung: „Dieser Effekt ist unbezahlbar.“ Anti-Stress-Therapie bei Dumplings und Bruschetta, bei Bubble Tea und Kaffee, bei Flammkuchen und Süßspeise, aufgeteilt in Café und Abholbereich.

Zwölf (!) Stubentiger besitzen die Inhaber. Es gibt im Café strenge Regeln für den Umgang mit den Katzen. Man arbeitet eng mit dem Stuttgarter Tierheim in Botnang zusammen. Katzen darf man zum Beispiel nicht auf den Schoss nehmen. Nur wenn die freiwillig ankommen…

