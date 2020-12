Sindelfingen: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr wurde eine 29-jährige Frau an einem Fußgängerüberweg in der Arthur-Gruber-Straße angefahren und schwer verletzt zurückgelassen.

Erst durch einen hinzukommenden unbeteiligten Fahrradfahrer wurde die Frau aufgefunden und konnte schließlich durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der unbekannte Autofahrer, der vermutlich mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs war, fuhr mutmaßlich aus Richtung Mahdentalstraße in die Arthur-Gruber-Straße ein und wollte die Fahrt in die Schillerstraße fortsetzen.

Dabei erfasste er die 29-Jährige auf dem gut beleuchteten Fußgängerüberweg. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 68690 in Verbindung zu setzen. (pol/lm)