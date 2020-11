Neu: Hanf-Produkte im Online-Supermarkt

Sie werden immer beliebter und im Netz immer öfter angeboten: Cannabis-Lebensmittel und -Hygiene-Hilfsmittel.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Über den Hanf-Kiosk (beim ehemaligen Maultaschen-Kiosk) in der Altstadt hatten wir berichtet. Die Cannabis-Produkte für den Alltag werden immer beliebter. Nun hat auch eine große Supermarkt-Kette die Hanf-Produkte in ihr Sortiment aufgenommen.

Hanf-Orangen-Dressing, Protein-Hanf-Pancakes, Schokoladiger Hanf-Brot-Aufstrich und vieles mehr bietet der Markt nun in seinem Lieferservice an. Auch Hanfsamen sind im Online-Angebot.

Die werden als Nahrungsergänzungsmittel verzehrt. Das ist legal. Illegal ist es, die Samen einzupflanzen und die Hanfpflanzen anzubauen.

„Das Praktische an den kleinen Hanfsamen ist, dass man sie ganz einfach über sämtliche Gerichte streuen kann. Sozusagen ein Nährstoff-Boost in Sekundenschnelle. Die nussig, leicht süßlich schmeckenden Samen sind in der ungeschälten, etwas knackigeren Variante, und etwas zarter in der geschälten Version erhältlich.

Erstere sind ideal als Topping für Salate, Porridge oder Früchte. Die geschälten, weicheren Hanfsamen lassen sich auch prima in Smoothies pürieren“, schreibt der Markt auf seiner Homepage dazu.

Warum Hanf (in geringer Dosis) so gesund ist, das erklärt der Supermarkt so: „Besonders für Vegetarier und Veganer können Hanfsamen eine interessante Ergänzung zur Ernährung sein, denn 100 Gramm Hanfsamen enthalten etwa 22 Gramm Eiweiß. Zudem sind wertvolle ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen, Vitamin B1 und B2 enthalten.“