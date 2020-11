Backnang: 23-Jähriger verletzte zwei Polizisten

Ein gewalttätiger und aggressiver 23-jähriger Mann musste am Montagvormittag in Polizeigewahrsam genommen werden. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Vorausgegangen waren Handgreiflichkeiten im familiären Bereich. Als die Familie die Polizei verständigte, flüchte der Aggressor zunächst aus dem Wohnhaus. Er wurde dann von einer eintreffenden Polizeistreife im Eschenweg angetroffen.

Der 23-Jährige ging umgehend mit Fäusten auf die eingesetzten Beamten los. Der junge Mann war nicht zu beruhigen und musste letztlich von der Polizei gewaltsam zu Boden gebracht und fixiert werden, nachdem er beharrlich die Beamten mit Faustschlägen verletzen wollte. Bei der Ingewahrsamnahme waren letztlich vier Streifenfahrzeuge im Einsatz.

Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Gegen den 23-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (pol/ml)