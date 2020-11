Gemmrigheim: Polizei sucht nach Gefährdung im Straßenverkehr

Am Mittwoch gegen 15:20 Uhr war ein 77-jähriger Hyundai-Lenker auf der Kreisstraße 1625 unterwegs und bog von dort links nach Gemmrigheim ab. Beim Abbiegen wurde eine Verkehrsteilnehmerin auf den Hyundai-Lenker aufmerksam, da er sehr langsam und darüber hinaus über eine Verkehrsinsel fuhr. Hierbei ist allerdings kein Sachschaden entstanden.

Als sich der Autofahrer in Gemmrigheim befand, wendete er im Bereich der Kirchheimer Straße bei einem Discountmarkt und fuhr zurück zur K 1625. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fuhr die Zeugin ihm hinterher. Von der K 1625 bog der Senior nach links auf die K 1624 in Richtung Neckarwestheim ein und von dort gleich wieder nach links auf den Parkplatz „Schöne Aussicht“. Nachdem der 77-Jährige hier angehalten hatte und ausgestiegen war, sprach die Zeugin sowie ein weiteres Pärchen den Mann an, ob alles in Ordnung sei. Hierauf stieg er wieder in seinen Wagen und fuhr über ein Feld auf die K 1625 in Richtung Kirchheim am Neckar. Laut Aussage der Zeugin soll er hierbei einen noch unbekannten Autofahrer, der auf der Kreisstraße ebenfalls in Richtung Kirchheim am Neckar fuhr, gefährdet haben.

Der unbekannte Fahrer bremste wohl stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Hyundai zu vermeiden. Im weiteren Verlauf fuhr der 77-Jährige zu einer Tankstelle in Kirchheim am Neckar. Dort konnte er im Rahmen polizeilich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Während der anschließenden Kontrolle stellten Polizeibeamte bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bislang unbekannte Autofahrer sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Hyundai-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen. (pol/mf)