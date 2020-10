Stuttgarts bester Burger kommt aus Zuffenhausen

Der Triple Beef Burger wurde von 1500 Facebook Usern zum besten Burger Stuttgarts gewählt. Insgesamt nahmen 7500 Leute an der Abstimmung teil.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Neben Dönern sind wohl Burger die beliebtesten Fast Food Vertreter in unserer Schwabenmetropole. Das „Burger House“ in der Stadtmitte hatten wir Desöfteren besucht.

Nun wollten wir uns mal den besten Burger Laden ansehen. Bei einer Facebook Online Wahl landete der Triple Beef Burger in Zuffenhausen auf Platz 1. 1500 User stimmten für ihn. Insgesamt nahmen 7500 User an der Wahl teil.

Wir waren vor Ort und probierten den Triple B Burger für 9,90 Euro und die riesigen Pommes (+2,90 Euro). Nahe des Zuffenhausener Bahnhofs (5 Minuten Laufzeit) liegt der Burgerladen etwas versteckt. Fünf Minuten musste der Stuttgart Journal Gastrotester nur warten bis sein Burger und die Pommes fertig waren.

Hausgemachte Saucen und leckerste Fleischpaddies sind die Zutaten für Stuttgarts leckersten Burger. Wir waren begeistert!

Triple B: Hohenloher Str. 8, 70435 Stuttgart-Zuffenhausen, Freitag+Samstag 12–22 Uhr, Sonntag 12–20 Uhr, Dienstag-Donnerstag 12–21 Uhr.

Hier das Video in unserem beliebten Youtube Kanal: