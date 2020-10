Herrenberg: 58-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall

Ein 58-jähriger Radfahrer ist in der Nacht zum Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall zugezogen hatte. Gegen 17:00 Uhr war er mit seinem Trekkingrad außerhalb von Herrenberg-Mönchberg zunächst bergab auf dem Appenhaldenweg in Richtung des geteerten Wirtschaftswegs im Gewann „Hutner Häuschen“ unterwegs.

Zudiesem Zeitpunkt befuhren eine 26-jährige Radfahrerin und ein 64-jährigerRadfahrer den Wirtschaftsweg in entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigenErkenntnissen soll der 58-Jährige im weiteren Verlauf den Wirtschaftswegbefahren haben und mutmaßlich sehr schnell auf der Gefällstrecke unterwegsgewesen sein.

Hierdurch geriet er vermutlich in einer Rechtskurve zu weit nachlinks und fuhr auf die beiden Radfahrer zu. Obwohl diese noch versuchten auszuweichen, streifte der 58-Jährige den entgegenkommenden 64 Jahre altenRadfahrer. Im weiteren Verlauf stürzte der 58-Jährige, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Einen Helm hatte er nicht getragen. Darüber hinaus stießen im Zuge des Ausweichmanövers die Fahrräder des 64- und der 26-Jährigen zusammen. Hier durchwurde die junge Frau leicht verletzt.