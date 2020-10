Auch Vegetarier haben das Recht auf einen leckeren Döner

Das „Vegi Stuttgart“ in der Steinstraße bietet die türkischen Fast Food-Renner in der Fleisch freien Version an.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Auch ohne Fleisch sehr lecker“, freuen sich die beiden Kunden in der Steinstraße. Hier mitten in der Fußgängerzone in Stuttgart-Mitte ist der „Vegi Stuttgart“ beheimatet. Hier finden die Freunde von Fleisch freier Kost ihre Döner. Wir hatten ja bereits über den Lieblingsdöner des Stuttgart Journals Gastrotesters berichtet (Beykebab) und auch über den offiziell besten Döner Deutschlands (Alaturka).

Auch Vegetarier und Tierschützer (Stuttgart Journal setzt sich hierfür verstärkt ein) haben das Recht auf einen Döner. Das Vegi Stuttgart bietet verschiedene Falafel-Kreationen im Fladenbrot an wie zum Beispiel den „Falafel Schlossplatz“.

Vegi Stuttgart: Steinstraße 13, 70173 Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten: Montag – Mittwoch 11.30 – 21 Uhr, Donnerstag 11.30 – 21 Uhr, Freitag – Samstag: 11.30 – 0 Uhr, Sonntag 13 – 20 Uhr, im Netz:

https://vegi-stuttgart.jimdofree.com/