Den besten Döner Deutschlands gibt es in Stuttgart

Der Alaturka Döner in der Olgastraße wurde vom Reiseportal „Big 7 Travel“ zum besten Döner des Landes gewählt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. In der Olgastraße ist Deutschlands bester Döner beheimatet. Das hat das Reisemagazin „Big 7 Travel“ jedenfalls dank einer Leserwahl so fest gelegt. Der „Alaturka Döner“ in der Olgastraße 75 kam in den Genuss dieser Auszeichnung.

Dies klebt nun stolz an der Eingangstür des Döner Imbiss. Die Familie hat 30 Jahre lang Erfahrung im Döner Geschäft. Immer wieder kommen Fernsehteams aus ganz Deutschland vorbei, um den Döner zu testen, Zuletzt Kabel 1 mit „Abenteuer Leben“. Auch in anderen Döner Wettbewerben belegte der Alaturka Döner landesweit einen der vorderen Plätzen.

6,90 Euro kostet der Standard Döner. Ein Preis, der viel Qualität garantiert. Allerfrischeste Salate und Gemüse super gewürzt dazu das beste Fleisch. Den ganzen Tag über bilden sich Meter lange Schlangen vor dem Imbiss. Der Döner Spieß wiegt in der Regel so zwischen 90 und 100 Kilo und besteht komplett aus Entrecote vom Rind von einem Bio-Landwirt am Bodensee.

Der Stuttgart Journal Gastrotester war für die Stuttgart Journal Leser vor Ort.

Alaturka, Olgastr. 75, 70182 Stuttgart, Baden-Württemberg Deutschland, Telefon: 0711-40795672

Hier unser Video in unserem beliebten You Tube Kanal: