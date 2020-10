Der vielleicht saftigste Döner Stuttgarts

Wir waren beim Beykebab-Stand am Rotebühlplatz, dem Lieblingsdöner des Stuttgart Journal Gastrotesters.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Mhhhhhhm man ist der lecker“, so das Urteil des Stuttgart Journal Gastrotesters beim Verspeisen eines Beykebab-Döners am Rotebühlstand. Hier schmeckt das Fleisch nach Fleisch, ist Würze vorhanden und das Brötchen ist kein Fladenbrot, sondern ein leckeres (normale) Brötchen.

Die Kombi kommt an, am Wochenende bilden sich lange Schlangen vor dem Döner Stand in der Stadtmitte. Der Service ist auf Zack. Wie am Fließband werden hier die Döner „rausgehauen“. Es gibt einige Stehmöglichkeiten den Döner vor Ort zu verspeisen.

Mit der S-Bahn gut erreichbar: S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte. https://de-de.facebook.com/beykebab/ Beykebab, Marienstraße 8, 70178 Stuttgart-Mitte 10-24 Uhr + So 11-24 Uhr

