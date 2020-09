Der Rosensteinpark: Der größte seiner Art in ganz Südwestdeutschland

Wir waren im größten Park der Schwabenmetropole mit der Videokamera unterwegs. Wir trafen nette Leute und viel Erholungssuchende.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Picknicker, Frisbee Spielende, Griller und Jogger. Dies waren nur einige der Gruppen, die im Rosensteinpark am vergangenen Sonntag, in den letzten Sommertagen des Jahres „Urlaubsfeeling“ im Rosensteinpark suchten. Der Stuttgart Journal Reporter mischte sich unters Volk. Der Park gilt als größter angelegter englischer Park Südwestdeutschlands. Hier ist auch das Rosensteinschloß mit Museum gebaut worden. Hunderte suchen hier jedes Wochenende das Grüne in der Großstadt…

Das Tierparadies Wilhelma gehört übrigens auch zum Gelände des Parks.

An den öffentlichen Grillstellen trefen sich regelmäßig Multi Kulti Gruppen aus aller Welt zum gemeinsamen Grillen und Abhängen. Jede Gruppe hat hier ihren Stammplatz.

Das Video gibt es hier in unserem beliebten Youtube Kanal: