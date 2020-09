Gastrocheck Neueröffnung: „Italo Disco“ im Westen

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Coole Neonzeichen an der Wand schreiben den Namen des neuen Lokals im Westen nieder: „Italo Disco“. Die coole Musikrichtung aus den 80ern spiegelt das Lebensgefühl im neuen Restaurant wieder. Modern, lecker, flippig – back to the 80s also!

Der Schuppen kommt gut an: Einen Platz muss man zu Stoßzeiten regelrecht suchen. Auf der Karte stehen zum Beispiel diese Gerichte: Pizza Bianca mit grünem Spargel, getrockneten Tomaten und gehobeltem Grana Padano für 13,90 Euro und frische Pasta mit Büffelmozzarella, Kirschtomaten und Rucola für 11,90 Euro.

Italienische Lokale laufen auch heute noch meistens immer gut. Lecker und günstig essen – diese Credo trifft sowieso das Lebensgefühl im Westen mit seinen Studenten und Wohngemeinschaften voll aufs Auge!

Der Service ist nicht nur nett, sondern auch attraktiv!

Italo Disco, Augustenstr. 70, 70178 Stuttgart-West

Tel. 0711/41 49 27 91

Öffnungszeiten Mo-Fr 17-22, Sa+So 17-23 Uhr