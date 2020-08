Winterlingen: Vermisste Seniorin aufgefunden

: Die seit Sonntagnachmittag aus einem Seniorenheim in Winterlingen vermisste 86-Jährige ist aufgefunden worden. Die an Demenz leidende Frau hatte – wie bereits berichtet – das Heim unbemerkt verlassen, weshalb umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und auch eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet worden waren. Am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, konnte sie im Zuge der Fahndung durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zwischen Winterlingen und Straßberg an der B 463 geschwächt, aber ansonsten wohlbehalten aufgegriffen werden. Zur weiteren Behandlung wurde sie in eine Klinik gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.