Sonnenbühl: Karussell-Unfall im Freizeitpark

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall mit einem Kinderfahrgeschäft in einem Freizeitpark bei Sonnenbühl am Samstagmittag. Gegen 12.20 Uhr löste sich dort während der Fahrt an einem Kinder-Flug-Karussell, aus einer noch bislang unbekannten Höhe, eine mit einer Mutter und ihrem Sohn besetzten Gondel aus der Befestigung und landete auf dem Schotterboden im Innenbereich des Rundfahrgeschäftes.

Bis zum Stillstand des Fahrbetriebes prallten nachfolgende, mit Fahrgästen besetzte Gondeln, gegen die abgestürzte Gondel. Soweit bislang bekannt, trug die 29-jährige Mutter hierbei mehrere Prellungen und Schürfwunden davon.

Ihr 18 Monate alter Sohn blieb zum Glück unverletzt. Sie wurden vor Ort durch Ersthelfer sowie im Anschluss durch den Rettungsdienst medizinisch betreut und versorgt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen.

Ein Sachverständiger wird ebenfalls in die Ursachenforschung mit einbezogen. Der Betrieb des Fahrgeschäftes wurde bis auf Weiteres untersagt. Fahrgäste, die zum Unfallzeitpunkt das betreffende Fahrgeschäft benutzten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pfullingen, Tel. 07121/99180, zu melden. (pol/fm)