Gastrocheck Neueröffnung: Neue Eisdiele in Stuttgart-Ost

Die Berliner Eismanufaktur rockt seit kurzem die Cafeteria der Merz-Akademie mit ihren crazy Eissorten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Ost. Studierende der Merz-Akademie und auch alle anderen Stuttgarter kommen seit kurzem in der Cafeteria in den Genuss neuer Eissorten. Die Berliner Eismanufaktur „Eis-Engelchen“ bietet alles an nur keine Basiseissorten.

Das Angebot reicht von handgemachtem veganen Karotten-Eis über Omas Teigschüssel und intensiv-fruchtige Sortenmixe wie Mohn-Marzipan, Kirsche-Vanille-Marshmallow und Quark-Landapfel bis hin zum salzigen Karamell-Eis und Schokoladensorbet (je 1,30 Euro).

Im nahe gelegenen grünen Park der Merz-Akademie lässt sich das Eis entspannt im Grünen genießen.

Cafeteria der Merz-Akademie

Stuttgart-Ost

Teckstr. 58

0172/720 33 69

Öffnungszeiten Mo-Fr 10-17 Uhr

www.eis-engelchen-stuttgart.de