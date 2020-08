Weilheim / Teck: Dobermann attackiert Fußgängerin

Kreis Esslingen: Eine 35-jährige Fußgängerin ist am Mittwochvormittag in der Naberner Straße von einem Hund gebissen worden. Kurz nach neun Uhr war die Frau in der Straße spazieren, als plötzlich ein Dobermann-Mischling über den Zaun eines angrenzenden Grundstücks sprang und unvermittelt nach ihr schnappte.

Die 35-Jährige, die bei dem Angriff zu Boden stürzte und sich neben mehreren Bisswunden noch eine Kopfverletzung zuzog, musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Vierbeiner im Garten plötzlich von der Leine seines Herrchens losgerissen und war im Anschluss über den Zaun gesprungen.

Nach der Attacke soll der Hund noch in Richtung einer bislang unbekannten Joggerin gelaufen sein, konnte aber vorher von seinem Besitzer wieder eingefangen werden. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung der Spezialisten der Polizeihundeführerstaffel die Ermittlungen aufgenommen. (rn)