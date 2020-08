Gastrocheck: Deutschlands älteste Eisdiele-Bertazzoni in Esslingen

Bertazzoni Eis gibt es seit 1901 in Esslingen. Laut den Recherchen der italienischen Familie ist dies die älteste noch bestehende Eisdiele im ganzen Land.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Bei sonnigem Wetter ein Eis schlabbern – das kann man gut bei Bertazzoni Eis in der Bahnhofsstraße. Laut eigenen Recherchen ist die Eisdiele die älteste noch bestehende Eisdiele in ganz Deutschland. Seit 1901 gibt es Bertazzoni Eis in Esslingen.

Die Eisdiele in der Esslinger Fußgängerzone hat rund 30 Terrassenplätze. Hier sitzt man gemütlich in der Esslinger Innenstadt und bestellt sich einen Eisbecher von der Speisekarte. Die Seniorchefin Frau Bertazzoni höchstpersönlich bedient am To-Go Schalter in der Filiale in der Bahnhofstraße.

Hier holt man sich sein Eis im Becher oder Waffel zum Mitnehmen. Es gibt die klassischen Eissorten: Zitrone, Schokolade, Erdbeere, Zitrone, Straciatella, Vanille, Mango, Haselnuss und seit neuestem auch Ingwer und noch viel mehr. Das Eis muss lecker schmecken, es geht gar nicht anders, denn sonst hätte man sich nicht über hundert Jahre am Markt gehalten…

Und tatsächlich schmeckt das hausgemachte Eis sehr aromatisch, frisch und cremig… Auch sie Süße ist richtig dosiert… Zitrone ist übrigens die Lieblingssorte des Stuttgart Journal Gastrotesters…

Die Eisdiele gibt es auch noch mal in Stuttgart-Ost in der Ostendstraße. Die Kugel Eis kostet übrigens 1,30 Euro. Man ist stolz darauf keinerlei Geschmacksverstärker zu benutzen.

Das Eis macht einen bodenständigen Eindruck, farblich unauffällig was allerdings eher positiv zu werten ist wenn man es mit anderen Eisdielen vergleicht. Ähnlich wie bei den Burgern kommt es nur auf den Geschmack und nicht auf die Optik an. Das Burgerhouse (wir berichteten) hat genauso leckere Burger wie Bertazzoni Eiscreme – beides fällt optisch nicht sonderlich auf…

Bertazzoni Eis in Esslingen: Bahnhofstraße 22, Pliensaustraße 51