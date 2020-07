Die VfB Stuttgart Aufstiegsfeier: Rot weißer Jubel

Stuttgart Journal war mitten drin in den schwäbischen Fußballfans am Sonntag im „Palm Beach“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. „Nie mehr 2. Liga Ole“, jubelten die hundert VfB Fans, die im Palm Beach am vergangenen Sonntagnachmittag zusammengekommen waren. Um 15.30 Uhr spielte der 2.Ligist gegen Darmstadt. Nach 90 Minuten war der Aufstieg in die 1. Liga perfekt. Stuttgart Journal war mitten drin in den VfB Fans und hielt die Bilder mit der Videokamera fest.

Es war zudem das Abschiedsspiel von VfB Legende Mario Gomez, der erzielte sein Ehren-Tor und alle waren happy. Viele Kamerateams waren gekommen, um die VfB Aufstiegsfeier emotional einzufangen.

Es war ein toller Sonntagnachmittag mit Sonnenschein und VfB Jubel. „1. Liga wir kommen“ schallte es in den Cannstatter Himmel. Gleich nebenan jubelten die VfB Spieler im Daimlerstadion leider ohne Fans…

Hier die Videos in unserem You Tube Kanal: