Stuttgart-Hedelfingen – Seniorin überfallen

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend (17.06.2020) eine 77-jährige Seniorin in ihrer Wohnung an der Amstetter Straße überfallen und verletzt. Der Mann klopfte gegen 23.40 Uhr an die Wohnungstür des Opfers.

Als die Frau öffnete, schlug er unvermittelt auf sie ein, durchsuchte die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung. Ob der Täter etwas erbeutete, ist noch nicht bekannt, eine sofortige Fahndung nach dem Flüchtigen erbrachte keine weiteren Erkenntnisse.

Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Laut dem Opfer soll der Täter etwa 170 Zentimeter groß sein und zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. (pol/)