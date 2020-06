Stuttgart Story in Corona-Zeiten: Der Tankstellen-Verkäufer

Teil 61. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Micha ist 45 Jahre jung, wohnt in Reichenbach bei Plochingen und arbeitet an der Tanstelle. „Eigentlich bin ich gelernter Lehrer aber die heutigen Schüler sind mir derart auf den Keks gegangen, dass ich den Job gewechselt habe. Ich brauche nicht viel Geld zum Leben und an der Tankstelle lieben mich alle“, sagt Micha.

Der sympathische Micha liebt die Biergärten im Raum Stuttgart und hat privat eine Enttäuschung hinter sich. „Ich war verlobt mit einer bildhübschen Frau. Allerdings habe ich herausgefunden dass sie wohl nur hinter meinem Gespartem herwar und habe das beendet“.

Nun kann man ihn an der Tankstelle in Esslingen-Mettingen immer abends nach 18 Uhr antreffen. Hier gibt es dazu das Video auf unserem You Tube Kanal: