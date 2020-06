Wilhelma Stuttgart immer weiter belebt in Corona

Wir waren mit der Videokamera in Stuttgarts schönem Tierpark.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Immer mehr Tierhäuser werden in der Wilhelma geöffnet. Die Stuttgarter dürfen sich an immer mehr Tierarten wieder erfreuen im Stuttgarter Zoo. Es kehrt immer mehr Normalität zurück in den Stuttgarter Tierpark. Maskenpflicht, Abstand und Online-Anmeldung sind zwar noch erforderlich in Corona Zeiten. Aber dennoch hat man wieder Spaß in der Wilhelma.

Menschenaffenhaus, das Aquarien- und Terrariengebäude, das Amazonienhaus und das Insektarium haben erst seit 2 Tagen wieder geöffnet. Es ist schwierig in Corona Zeiten. Man will die Tiere auch schützen. Infos wie Öffnungszeiten und Corona Regeln gibt es wie immer im Netz: https://m.wilhelma.de/de/startseite/mobile.html

Wir waren mit der Videokamera vor Ort. Hier der Film auf unserem You Tube Kanal: