Friday for Future in Esslingen – Über hundert Schuhpaare „demonstrierten“

Wegen der Corona-Pandemie nahm der Klimastreik am Freitag ein ganz neues Gesicht an: Die Demonstranten stellten ihre Treter mit Botschaften auf den Marktplatz…

Von Alexander Kappen

Esslingen. Über hundert Schuhpaare waren auf dem Esslinger Rathausplatz aufgestellt. Daneben Botschaften zur Klimarettung. Zuschauer gab es nur eine Handvoll. Digitalstreik nennt sich die Demoform in Zeiten von Corona. „Alle Esslinger sind dazu aufgerufen, Schuhpaare und Botschaften auf den Rathausplatz zu bringen und diese dort während des Aktionszeitraums von 12 bis 14 Uhr für sich sprechen zu lassen, während sie selbst den Platz wieder verlassen müssen“ – so lautete die ungewöhnliche Anweisung des regelmäßigen Friday for Future-Streiks.

Man geht ungewöhnliche Wegen in Zeiten der Corona-Pandemie… Wir sprachen mit den wenigen Veranstaltern, die vor Ort waren.

Hier ist das Video auf unserem beliebten You Tube Channel: https://youtu.be/VWAx6pPaJpk