Zug Unfall in Leutenbach-Nellmersbach: Jugendlicher getötet

Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagabend am Nellmersbacher Bahnhof ereignet. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte ein 17-Jähriger gegen 20:40 Uhr die Gleise überqueren und wurde hierbei von einem Regionalexpress, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, erfasst und tödlich verletzt. Aufgrund des Unfalls wurde die Zugstrecke zwischen Backnang und Winnenden bis kurz nach 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.