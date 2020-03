Neueröffnung: Mode-Boutique „Edited“

In der Büchsenstraße gleich neben dem Burger House (wir berichteten) hat ein neuer Fashion Store eröffnet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Wir wollten unbedingt nach Stuttgart“, sagt Julia Körner, Mitarbeiterin von „Edited“, einer Berliner Modefirma, die nun auch eine Filiale in der Schwabenmetropole eröffnet hat. Mäntel in Lavendel und Kleider in Minzgrün – die Farbenfrohen Klamotten erinnern stark an den Frühling.

In der Büchsenstraße Nummer 15, direkt in der Innenstadt hat der Store seine Pforten geöffnet. Schuhe gibt es auch im Angebot und Accessoires wie zum Beispiel Taschen im grünen Zebralook (Kosmetiktasche für 25 Euro, Shoppingtasche für 50 Euro). Die Preise sind noch im grünen Bereich und für jedermann oder besser gesagt jeder frau erschwinglich.

Der Laden hat ausschließlich Damenmode. Schöne Gürtel und auch Bikinimode für den kommenden Sommer, alles in auffällig bunten lebensfrohen Farben…

Mehr Infos wie immer im Netz: www.edited.de

Edited, Büchsenstraße 15,

70173 Stuttgart-Mitte Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-20 Uhr