Neueröffnung: Kiosk „Theo´s“ am Nordbahnhof

Cafe, Kiosk und Tagesbar in einem: Geschäftsführer Rolf Zimmerman plant weitere Filialen in Stuttgart zu eröffnen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. Belegte Brötchen, verschiedene Salate,Nudelsalate to Go, edle Weine,Schokoriegel – im neuen Kiosk „Theo´s“ wird der schnelle Hunger gestillt. Der Kiosk funktioniert auch als Café und Tagesbar – „Kiosk 2.0“ sozusagen. Um heutzutage zu überleben, muss man sich eben etwas einfallen lassen, dachte sich Geschäftsführer Rolf Zimmermann. Der Old School Kiosk ist vom Aussterben bedroht. Überall machen die Vertreter dieser Kategorie zu – so konnte man es in Stuttgart beobachten.

Doch die moderne Ausgabe scheint gut zu funktionieren. Rolf Zimmerman plant weitere Filialen in Stuttgart zu eröffnen. Demnächst soll im Westen ein „Theo´s“ folgen. Weitere Infos wie immer im Netz: www.theos.cafe

Theo´s, Nordbahnhofstr. 81, 70191 Stuttgart-Nord

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:30-19, Sa 10-18 Uhr