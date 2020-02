Coronavirus: 1 weiterer COVID19-Patient in der Region Stuttgart

Freitag 28.02.2020: Nach Angaben des In Baden-Württemberg gibt es vier weitere bestätigte Corona-Fälle in Baden-Württemberg. Ein Patient davon stammt aus der der Region Stuttgart (LK Böblingen).

Von Dirk Meyer (pm)

Nach Angaben des Ministerium für Soziales und Integration wurde ein weiterer bestätigter Fall des Coronavirus Landkreis Böblingen gemeldet: Dieser steht im direkten Zusammenhang mit dem Göppinger Cluster – es handelt sich bei der Person um eine direjte Kontaktperson zu der Reisebegleiterin des Indexfalles aus Göppingen. Diese Person ist wohnhaft im Landkreis Böblingen, so das Ministerium.

Drei weitere Coronavirus-Fälle

Bei drei Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bzw. der Stadt Freiburg. Sie gehören zu einer Gruppe Geschäftsreisender, die zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten.

Laut Robert-Koch-Institut gehörten sie zu 13 ermittelten Kontaktpersonen eines italienischen Teilnehmers, der am 20. Februar erste Symptome verspürt hatte und nachfolgend in Italien positiv auf Coronavirus getestet wurde. Die drei Patienten befinden sich zurzeit isoliert zur Behandlung in einer Klinik.

(red/mp)