Festnahme: Gestohlenes Pedelec in Online-Shop entdeckt

Bad Cannstatt. Polizeibeamte haben am Sonntag eine 24 Jahre alte Frau und ihren 30 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen festgenommen, die unter anderem im Verdacht stehen, zwei Pedelecs gestohlen und eines über eine Internetplattform zum Kauf angeboten zu haben.

Eine 24 Jahre alte Frau entdeckte am Sonntag in einem Internetshop eines von zwei E-Bikes, die am 15.Februar 2020 oder am 16. Februar 2020 in Wolfschlugen gestohlen wurden. Sie nahm zum Schein Kontakt mit dem Anbieter auf und gab sich kaufinteressiert.

Sie vereinbarte einen Termin um 20.00 Uhr in Bad Cannstatt und verständigte gleichzeitig die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten das angebotene Rad.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Diebespärchens fanden die Beamten auch das zweite Rad, weiterhin noch eine geringe Menge an Marihuana, einen mutmaßlich gefälschten polnischen Führerschein sowie weitere Elektronikgeräte, die möglicherweise ebenfalls gestohlen wurden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. (pol/mp)