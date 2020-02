Gastrocheck: Die neue Bar „Holzmaler“ in der Altstadt

Von draußen sieht man in der Weberstraße von der neuen Bar nicht viel. Innen findet man aber eine gemütliche Bar vor, in der es mittwochs immer Live Musik gibt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Wir wollten eine klassische Bar wie in den 20er Jahren kreieren“, erklärt Inhaber Jörg Kappler das Konzeptder neu eröffneten Bar „Holzmaler“ in der Stuttgarter Altstadt. In der Weberstraße verrät nur ein Affe von außendas Vorhandensein der Neueröffnung.

Tochter Tatjana ist als Servicekraft hinter der Bar tätig. Sie mixt wie ihr Barkollege Davide viele Drinks aus den 20er Jahren. „Die Preise liegen so zwischen 10 und 14 Euro“, verrät Bar-Chef Jörg Kappler. Dafür wird dem Gast aber zusätzlich auch einiges geboten. Gediegene jazzige Musik, tolle Bilder an der Wand, sehr sympathisches Personal und mittwochs immer Live Musik.

„Wir wollten einen Music Club mittwochs etablieren“, erklärt Jörg Kappler gegenüber Stuttgart Journal. Ab 20 Uhr treten Künstler live auf und begleiten sich dabei mit Instrumenten. Zum Klang der Musik kann man seinen gemixten Drink genießen. Es gibt einen Nebenzimmer, in dem loungige Sessel herumstehen. Im Keller gibt es noch einen „Partyraum“ für besondere Anlässe.

Erlesene Weine aus aller Welt, sowie Drinks aus den 20er Jahren wie man sie sonst in keiner anderen Bar in Stuttgart findet, warten auf die Gäste. Die waren beim BEsuch des Gastrotesters zahlreich vertreten: „Wir lassen uns gerne filmen“, erklärten sie gegenüber dem Stuttgart Journal Reporter und genossen sichtlich ihre seltenen Drinks.

Ein Video wie immer im Netz auf Stuttgart Journal TV:

Bar Holzmaler, Weberstraße 9, Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten: Di-Do 19-1 Uhr, Fr-Sa 19-3 Uhr