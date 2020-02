Sindelfingen: Großer Polizeieinsatz nach Streit

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr eskalierte auf einem Parkplatz im Bereich eines Einkaufsmarkts in der Feldbergstraße in Sindelfingen ein Streit zwischen zwei Männern. Mutmaßlich dürfte eine zurückliegende Beleidigung ausschlaggebend für ein Streitgespräch zwischen einem 19 Jahre alten und einem 33-jährigen Mann gewesen sein.

Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung soll der Ältere dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 19-Jährige setzte hierauf wohl ein Tierabwehrspray ein und soll seinen Kontrahenten damit besprüht haben. Eine Passantin alarmierte schließlich die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten zu dem Parkplatz aus. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, wurde der 33-Jährige bereits durch den Rettungsdienst behandelt.

Es befand sich eine größere Anzahl von Zeugen und unbeteiligten Personen auf dem Parkplatz. Während die Anzeigenaufnahme durchgeführt wurde, wollte eine Beamtin einen 29 Jahre alten Mann kontrollieren.

Die Aufforderung sich auszuweisen, ignorierte die Person allerdings und versuchte zu flüchten. Als er von einem Beamten eingeholt werden konnte, reagierte er aggressiv und wollte sich der Kontrolle erneut entziehen. Der Polizist hielt ihn nun fest, worauf er sofort begann um sich zu schlagen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Pfeffersprayeinsatz des Beamten, bevor es erst mit Unterstützung weiterer POlizeibeamter möglich war, den bereits polizeibekannten 29-Jährigen zu überwältigen und zu Boden zu bringen. Der Mann wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Polizisten wurden während des tätlichen Angriffs leicht verletzt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Körperverletzung zwischen den beiden 19 und 33 Jahre alten Männern sowie bezüglich des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte durch den 29-Jährigen dauern derzeit an.