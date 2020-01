Neueröffnung: Mode-Shop „Eglantina Frroku“ in der Stadtmitte

Die Designerin ist von Bietigheim-Bissingen in die Stuttgarter Innenstadt umgezogen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Ausgefallene Brautkleider, damit die Braut bei der Hochzeit „etwas ganz Besonderes“ ist bietet die Designerin in ihrem Shop in der Calwer Straße unter anderem an.

Die Inhaberin war früher Schauspielerin und hat sich das Nähen und Designen selbst beigebracht. Sie entwirft alle ihre Kleider unter anderem auch ausgefallene Abendgarderoben selbst! Damit bietet sie nur Unikate an.

Bei jedem Kauf eines Kleids bekommt der Kunde ein extra dafür geschriebenes Gedicht als Geschenk mit dazu. Der New Yorker Poet Emil Asdurian hat für Eglantina Frroku ein von jedem Modekunstwerk inspiriertes Gedicht verfasst.

Eglantina Frroku, Calwer Str. 38, 70173 Stuttgart-Stadtmitte (bei Rotebühlplatz)

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10 – 20 Uhr