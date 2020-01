Backnang: Alkoholisierte Schwertransportfahrer

Ein Vorfall der seltenen Art ereignete sich am Freitagmorgen in Backnang. Die Polizei sollte gegen 3 Uhr im Industriegebiet Süd ein Schwertransportkonvoi in Richtung B 14 begleiten. Bei der gesamtheitlichen Überprüfung der beiden Lastzüge und dem Begleitfahrzeug ergab sich der Verdacht, dass die Kraftfahrer alkoholisiert sind.

Eine Atemalkoholüberprüfung bestätigte dies. Der Fahrer des Begleitfahrzeugs wurde mit 0,84 Promille und der Fahrer eines Schwertransports 0,72 Promille gemessen. Der dritte im Bunde war nüchtern. Die geplante und genehmigte Fahrt des Schwertransportkonvois musste von der Polizei untersagt werden.

Die beiden Kraftfahrer müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird vom Vorfall unterrichtet. (pol/fm)