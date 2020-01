Waiblingen: Versuchter Raub auf Tankstelle

Vermutlich scheiterte am Montagabend ein Überfall auf eine Tankstelle. Ein maskierter Mann begab sich gegen 22.45 Uhr auf das Tankstellengelände in der Straße Westtangente und versuchte in den Shop zu gehen. Ein Mitarbeiter erkannte diesen Umstand rechtzeitig und verriegelte geistesgegenwärtig die elektrische Glasschiebetür.

Als der maskierte Mann schnellen Schrittes gegen die geschlossene Tür lief und sich ansonsten keinen Zugang zum Shop verschaffen konnte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Berufsschulzentrum. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, normale bis kräftige Statur, trug eine enge, graue Jogginghose und eine schwarze Winterjacke mit Kapuze. Hinweise auf den Mann nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.