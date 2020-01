Brand in Murrhardt

Kurz nach 18 Uhr brannte am Dienstagabend in der Oberen Schulstraße der Dachstuhl eines Wohnhauses. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Das Feuer breitete sich relativ rasch aus, sodass der Dachstuhl innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand stand.

Die örtliche Feuerwehr befand sich im Einsatz und bekam Unterstützung von der Feuerwehr Backnang. Insgesamt befanden sich 60 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen im Löscheinsatz. So konnte auch verhindert werden, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen konnte. Nicht zu verhindern war jedoch, dass dieses Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das betroffene Wohnhaus wurde durch den Brand komplett zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten somit nicht zurück ins Haus und mussten andernorts unterkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor. Hinweisen zufolge sei der Brand im 2. Obergeschoss ausgebrochen, nachdem zuvor der Strom ausgefallen sei. Diesen Hinweisen wird derzeit nachgegangen. Nach vorläufigen Schätzungen könnte sich der Sachschaden auf ca. 200000 Euro belaufen. Neben der Feuerwehr waren auch Rettungsdienste mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. (pol/mp)