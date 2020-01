Waiblingen: Zeugen gesucht – Unfallflucht am Teiler B14 / B29

Eine 23 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Als sie am Teiler B 14 / B 29 den Fahrstreifen wechseln wollte, fuhr ihr der Fahrer eines hellen Kombis ins Heck und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden. (pol/tm)