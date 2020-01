Schlägerei am Bahnhof

Am Sonntagmorgen kurz nach 05.00 Uhr kam es am Bahnhof in Sindelfingen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Zwei 18-Jährige und ein 20 Jahre alter Mann hielten sich nach einem Discothekenbesuch am Busbahnhof auf, als ein 28-Jähriger hinzukam und dem 20 Jahre alten Mann aus bislang unbekannter Ursache ins Gesicht schlug.

Die beiden 18-Jährigen versuchten den Geschlagenen hierauf zu schützen und stellten sich vor ihn. Dies führte wohl dazu, dass der 28-jährige Schläger nun auf diese beiden Männer losging. Ein weiterer 23 Jahre alter Mann versuchte nun wiederum den 28-Jährigen zu beruhigen, worauf es zwischen diesen beiden Männern zu einem Gerangel kam. Ein weiterer 24-Jährige wurde im weiteren Verlauf ebenfalls von dem 28-Jährigen geschlagen, bevor er erneut auf einen der zwei 18-Jährigen losging.

Nachdem die alarmierte Polizei vor Ort war, beleidigte der aufgebrachte 28-Jährige auch die Beamten und trat einen Polizisten, der nicht verletzt wurde. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Er wurde im Anschluss an die weiteren Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hat das Polizeirevier Sindelfingen übernommen. (pol/mp)