Fellbach: Alkoholisierter 36-Jähriger randaliert

Ein alkoholisierter 36 jähriger Mann bediente sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr in einem Supermarkt in der Bühlstraße an den dort angebotenen Getränken, ohne bezahlt zu haben.

Nach langer Diskussion mit den Mitarbeitern, verließ der Mann den Markt. Als er im Freien war, schlug er mit der Hand gegen einen dort aufgestellten Stehtisch und beschädigte dabei eine Brille und einen darauf liegenden Tablet-Computer.

Da sich der Mann gegenüber Passanten und den eingesetzten Polizeibeamten sehr aggressiv verhielt, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Gegen die Maßnahme sperrte sich der Betrunkene.

Im Streifenwagen randalierte er zudem und versuchte sich mit Tritten zu wehren. Auf der Fahrt zum Polizeirevier, sowie später in der Gewahrsamseinrichtung beleidigte er die Beamten. Dem Mann drohen nun mehrere Strafanzeigen. (pol/lm)