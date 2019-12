SEMF: Ausverkauftes Electro Festival

Knapp 20 000 Techno Fans sind am vergangenen Samstag in die Messe Stuttgart gekommen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Zum 13. Mal fand das größte Indoor Event Süddeutschlands in der Messe Stuttgart statt. Es gab 39 DJs auf fünf Floors. Unter anderem Sven Väth, DJ Karotte, Monika Krause, die alle einen großen Namen in der Electro DJ Szene haben.

Es gab umfassende Drogenkontrollen durch die Polizei. Techno Events sind bekannt dafür, dass man dort Drogen vor allem bunte Pillen in Massen konsumiert.

Von 20 Uhr am Abend bis 8 Uhr am Sonntagmorgen feierte die Party Crowd durch. Das Event war ausverkauft. An der Tageskasse gab es keine Karten mehr.

Im Vorverkauf kosteten die Tickets 45 bis 60 Euro. Man konnte zahlreiche Souvenirs kaufen wie SEMF T Shirts, Sonnenbrillen und Base Caps.

Hier im Netz ein Video: