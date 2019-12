In Stuttgart hat ein Büro der besonderen Art aufgemacht: Das Spirituelle Zentrum öffnet seine Pforten

Nicht stressig und hektisch, sondern besinnlich und spirituell geht es in den neuen Arbeitsräumen der St. Fidelis Gemeinde im Stuttgarter Westen zu. Gearbeitet wird ab sofort in weitläufigen, hellen und freundlichen Hallen, die alle Menschen einladen sollen. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit ist es der Stuttgarter Ordensgemeinde eine besondere Herzensangelegenheit, für die Bedürfnisse der Bevölkerung stets ein offenes Ohr zu haben. Neu an dem Arbeitsplatz der katholischen Kirche in Stuttgart ist ein experimentelles Konzept. Auf einem Werbeflyer ist zu lesen, dass sich die St. Fidelis Kirchengemeinde nach dem Neubau sieht als ein:

„Ort der Stille und des Auftankens mitten in der Stadt. Wir bieten Menschen, die auf der Suche sind, altbewährte und neue experimentelle, spirituelle Angebote“

Neue spirituell geleitete Wege werden in Stuttgart in den neuen Kirchenräumen also gegangen, denn nicht nur der übliche Gottesdienst, Trauungen oder eine persönliche Begleitung bei Schicksalsschlägen wird es ab dem kommenden Jahr dort geben. Vielmehr möchte die St. Fidelis Gemeinde durch ein buntes und abwechslungsreiches Angebot auch die Menschen in Stuttgart erreichen, die bislang mit der Kirche nur wenig am Hut haben. Zu den geplanten, wiederkehrenden Veranstaltungen zählen ab dem Jahr 2020 im Spirituellen Zentrum Stuttgart:

– Workshops für Erwachsene, Kinder und Familien

– Beratung bei Schwangerschaft und Begleitung nach der Geburt

– Unterstützung bei partnerschaftlichen Konflikten und schwierigen sozialen Konstellationen in der Familie

– Lesungen und Vorträge zu ganz verschiedenen, spirituellen und nicht-spirituellen Themen

– Entspannungsfördernde Yogakurse

– Ein Theaterstück

