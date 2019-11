Weihnachtsmarkt Esslingen: Spannende Eröffnung

Seit gestern läuft der Esslinger Mittelaltermarkt wieder rund. Wir waren mit der Videokamera vor Ort. 200 Stände locken die Besucher in die malerische Altstadt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Punkt 17 Uhr eröffnete der Esslinger Bürgermeister Jürgen Zieger gestern den Mittelaltermarkt offiziell. Um 17.30 Uhr fand dann ein festlicher Umzug über das Gelände des Marktes auf dem Marktplatz und dem Hafenmarkt statt.

Von 26. November bis 22. Dezember mittelaltert es wieder in Esslingens mittelalterlichen Innenstadt. Der Esslinger Mittelaltermarkt gilt als einer der schönsten in ganz Deutschland. Nicht umsonst reisen hier jedes Jahr eine Million Besucher in die Esslinger Innenstadt.

200 Stände locken die Besucher in die romantische Altstadt Esslingens. Es ist die perfekte Kulisse für den Mittelaltermarkt. Eine Million Besucher werden wieder erwartet. 80 Prozent von ihnen sind Stammgäste wie eine Untersuchung nun gezeigt hat. Treue Fans der Mittelalterstadt, die jedes Jahr wieder kommen…

Bei der Eröffnung waren rund 500 Besucher auf den Rathausplatz gekommen um den Worten von OB Zieger zu lauschen.

Der sagte erst ein Schiller-Gedicht fehlerfrei auf der Bühne auf und erklärte dann den Weihnachtsmarkt 2019 für „eröffnet“.

Wir waren mit der Videokamera vor Ort: